ريادة الأعمال

انطلقت بمركز دعم المنشآت في جدة برامج إرشادية واستشارية لتطوير مهارات رواد الأعمال، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين، كما نظم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة برنامجين للدعم الفني للرواد لتطوير مشاريعهم وفرصهم في السوق.

وساطة عقارية

طرحت هيئة تطوير منطقة حائل فرصة للوساطة العقارية، تستهدف تسويق وبيع أراضي الهيئة المطورة، وذلك وفقًا لعدد من الاشتراطات والمعايير، مشيرة إلى أهمية توفر القدرة التسويقية لدى المتقدمين من خلال إعداد خطة متكاملة وحديثة للتسويق.

شركة مدفوعات

أعلن البنك المركزي السعودي ترخيصا لشركة (أتيون لتقنية المعلومات والاتصالات المبتكرة) لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر شركة مدفوعات كبيرة، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات في المملكة (31) شركة.