صحيفة البلاد      29 مارس 2026

شركات مدفوعات
أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركتي (التكنولوجيا الجديدة للحلول البرمجية) و(لين تكنولوجيز السعودية لتقنية نظم المعلومات) لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات،وذلك في إطار سعي (ساما) إلى دعم وتمكين القطاع، وتعزيز مستوى الشمول المالي.

إقرارات ضريبية
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهرَي يناير وفبراير، وذلك حتى 31 من شهر مارس الحالي، تجنبًا للغرامة بما لا يزيد على 25% من قيمة الضريبة، و 5% من المبالغ غير المسددة عن كل شهر تأخير.

جولات صناعية
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الخدمات والامتثال الصناعي، 1270 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر فبراير، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات اللازمة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز حوكمتها.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

