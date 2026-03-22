البديوي يعرب عن تعازيه لقطر ولتركيا في استشهاد سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة مروحية

صحيفة البلاد      22 مارس 2026

 البلاد (الرياض)

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لدولة قطر وللجمهورية التركية، في استشهاد سبعة أشخاص إثر تحطم طائرة مروحية تابعة لوزارة الدفاع القطرية في المياه الإقليمية لدولة قطر، جراء عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني.
وأعرب معاليه عن خالص تعازيه لأسر الشهداء من منتسبي القوات المسلحة القطرية، ومن القوات المشتركة القطرية التركية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
