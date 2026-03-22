وفاة الأمير محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

البلاد (الرياض)
أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.
وقال البيان: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 4 / 10 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.