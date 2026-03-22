المحليات

وفاة الأمير محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1447 هـ      22 مارس 2026
البلاد (الرياض)
 أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.
وقال البيان: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 4 / 10 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
Alaa

