اليمن يحذر من التصعيد الإيراني في الممرات البحرية الحيوية 

البلاد (عدن)

حذّرت الحكومة اليمنية من مخاطر التصعيد الإيراني المحتمل في الممرات البحرية الحيوية، معتبرة أن التهديدات الأخيرة بتوسيع نطاق التوتر إلى مضيق باب المندب تمثل تطوراً خطيراً قد يهدد أمن الملاحة الدولية ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وفي هذا السياق، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن التصريحات الإيرانية الأخيرة تعكس “إقراراً صريحاً” بارتباط الجبهات الإقليمية بحسابات طهران المباشرة، مشيراً إلى أنها تكشف عن استراتيجية ممنهجة تهدف إلى استخدام خطوط الملاحة الدولية كورقة ضغط عسكرية في سياق الصراع الدائر.

وأوضح الإرياني أن هذه التهديدات تعزز، وفق وصفه، ما تعتبره الحكومة اليمنية دليلاً على أن جماعة الحوثي ليست طرفاً مستقلاً، بل جزء من منظومة عمليات تقودها الحرس الثوري الإيراني، ضمن تنسيق مركزي يربط بين مختلف الأذرع في المنطقة.

وجدد المسؤول اليمني التحذير من استمرار سيطرة جماعة الحوثي على أجزاء من الساحل اليمني، معتبراً أن ذلك يفتح الباب أمام تحويل ممرات استراتيجية، وعلى رأسها باب المندب، إلى أدوات “ابتزاز عسكري”، ما يهدد أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

وأشار إلى أن أي تساهل مع هذه التهديدات قد يؤدي إلى ترسيخ واقع أمني بالغ الخطورة، تتحول فيه الممرات البحرية من نقاط عبور حيوية إلى ساحات مفتوحة للصراع، تخضع لحسابات إقليمية معقدة.

ويأتي هذا التحذير عقب تهديدات غير مباشرة صدرت عن مصدر عسكري إيراني، تحدث فيها عن احتمال توسيع نطاق التوتر ليشمل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في حال تعرضت جزيرة خارك لهجوم، في إشارة إلى تصاعد المواجهة مع الولايات المتحدة.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، فإن أي استهداف محتمل للجزيرة النفطية قد يقابل برد “مفاجئ”، يشمل ممرات مائية استراتيجية، ما يرفع منسوب القلق الدولي بشأن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.