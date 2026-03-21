بيراميدز المصري يخسر أمام الجيش الملكي ويودع دوري أبطال أفريقيا

صحيفة البلاد      3 / شوال / 1447 هـ      21 مارس 2026

البلاد (جدة)

ودع فريق بيراميدز المصري حامل اللقب، دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته  أمام نظيره الجيش الملكي المغربي 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في القاهرة ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

افتتح رضا سليم أهداف المباراة لصالح الجيش الملكي في الدقيقة 9، وأضاف محمد ربيع حريمات الهدف الثاني في الدقيقة 54 من زمن الشوط الثاني.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بالتعادل 1-1، حيث سجل أحمد حمدون هدف الجيش الملكي، بينما تعادل محمود زلاكة لصالح بيراميدز.

بتلك النتيجة، تأهل الجيش الملكي المغربي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على بيراميدز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، وينتظر الفائز من مواجهة الهلال السوداني، ونهضة بركان المغربي.

 

