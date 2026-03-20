زيلينسكي يعلن العمل على “اتفاقيات جادة” مع قادة الشرق الأوسط

البلاد (كييف)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعمل بشكل متزايد مع قادة الشرق الأوسط، في إطار تحركات تهدف إلى إبرام “اتفاقيات جادة”، بالتزامن مع توسيع الدور الأمني والعسكري لكييف في المنطقة.

وأوضح زيلينسكي أن هذه الجهود تأتي في سياق تنسيق متقدم مع دول الشرق الأوسط، دون الكشف عن تفاصيل تلك الاتفاقيات، ما يعكس توجهاً أوكرانياً لتعزيز الحضور الإقليمي في ظل تصاعد التوترات الأمنية.

في السياق ذاته، كشف أمين مجلس الأمن الأوكراني رستم أوميروف عن نشر وحدات اعتراضية أوكرانية في خمسة بلدان بالشرق الأوسط، بهدف حماية البنية التحتية الحيوية والمدنية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التغطية الدفاعية.

وأوضح أوميروف، في تصريحات عبر منصة إكس، أن هذه الخطوة تأتي عقب جولات وزيارات ميدانية للمنطقة، ضمن جهود دعم قدرات الدفاع الجوي في مواجهة التهديدات المتزايدة، لا سيما الطائرات المسيّرة.

وكان زيلينسكي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن بلاده تقدم دعماً فنياً لدول الشرق الأوسط في التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية، عبر إرسال فرق من الخبراء والمتخصصين، حيث تضم كل بعثة عشرات الفنيين القادرين على تقييم الأنظمة الدفاعية وتقديم حلول تشغيلية متقدمة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة في الحروب، ما يدفع دول المنطقة إلى تعزيز منظومات الدفاع الجوي، في وقت تسعى فيه أوكرانيا إلى توسيع شراكاتها الأمنية وتثبيت دورها كلاعب فاعل في ملفات الأمن الإقليمي.