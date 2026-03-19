ولي العهد وأمير الكويت يستعرضان تطورات الأوضاع في المنطقة

البلاد (جدة)

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتبادل سمو ولي العهد وسمو أمير دولة الكويت التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين للبلدين والشعبين الشقيقين الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

وخلال الاتصال، استعرض سمو ولي العهد -حفظه الله- وسمو أمير دولة الكويت تطورات الأوضاع في المنطقة، وانعكاس تداعياتها على الأمن والاستقرار فيها.

کما جرى خلال الاتصال التأكيد على أن تكرار الهجمات الإيرانية العدائية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستهداف المنشآت الحيوية بها يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وأن دول المجلس ستواصل بذل كل الجهود وتسخير جميع الموارد للدفاع عن أراضيها ودعم أمنها والحفاظ على استقرارها.