مصر تؤكد صلابة العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة وتدعو لوقف الممارسات الإعلامية المسيئة

البلاد (القاهرة)

أصدرت وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية في مصر بياناً رسمياً تؤكد فيه موقفها الثابت تجاه تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية مع الدول العربية الشقيقة، في ضوء الممارسات الإعلامية السلبية الأخيرة التي قد تمس هذه الروابط. ويهدف البيان إلى توجيه الإعلاميين والنخب والجمهور نحو المسؤولية الإعلامية والأخلاقية، والابتعاد عن الشائعات والأخبار المغلوطة التي قد تهدف لإثارة الفتنة بين الأشقاء. كما يشدد على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، والاعتماد على المصادر الرسمية، حماية للمصالح القومية وتعزيزاً للتلاحم والتضامن بين شعوب مصر والدول العربية الشقيقة.

وقال البيان إن العلاقات بين مصر والدول الشقيقة المستهدفة بالعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، جمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية) علاقات أخوة راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية، وعلى مستوى الروابط الأسرية ووحدة المصير والمستقبل. هذه العلاقات رسختها الأحداث التاريخية ومواقف الأزمات على مدى ثمانية عقود، مؤكدة أنها الركيزة الأساسية للحفاظ على مصالح الأمة العربية والمصالح الحيوية للدول العربية. وأشار البيان إلى أن أي محاولة للإضرار بهذه العلاقات تُعد جريمة تستهدف المصلحة القومية للأمة العربية، وتُرفض من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية.

وناشد الموقعون كافة الإعلاميين في مصر والدول الشقيقة بوقف كل السجالات غير المستندة إلى حقائق، والامتناع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا تعكس الروح الأخوية بين شعوبنا، مع تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية بين الأشقاء. ودعا البيان نخب المثقفين وقادة الرأي إلى دورهم في وأد الفتنة وقطع الطريق على محاولات الوقيعة التي يستفيد منها أعداء الأمة، بما في ذلك الجماعات الإرهابية. كما دعا المواطنين في مصر والدول الشقيقة إلى الحذر من شائعات وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي تهدف لإشعال الفتنة، مع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وتجاهل المصادر المشبوهة.

وأكدت الجهات المشاركة في البيان على البدء في استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة لضبط الأداء الإعلامي وفق القواعد القانونية والمهنية، لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو لمسؤوليها وإفساد العلاقات مع أي منها. وفي الوقت نفسه، ناشدت الجهات المعنية في الدول الشقيقة اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه أنظمتها وقوانينها، لوقف الفتنة وحماية مصالح الأمة العربية والحفاظ على علاقات مصر بهذه الدول.