الإقتصاد

موجز

صحيفة البلاد 29 / رمضان / 1447 هـ      17 مارس 2026

أرباح أم القرى

ارتفعت أرباح شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المختصة بتطوير وجهة (مسار)، إلى 983.4 مليون ريال بنهاية عام 2025، مقارنة بأرباح 498.6 مليون خلال نفس الفترة من عام 2024، نتيجة بيع عدد أكبر من الأراضي من خلال اتفاقيات ضمن مشروع وجهة مسار.

توزيع الغاز
ارتفعت أرباح شركة توزيع الغاز الطبيعي، إلى 7.6 مليون ريال بنهاية عام 2025 بنسبة 103%، مقارنة بأرباح قدرها 3.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024؛ نتيجة زيادة أسعار البيع وارتفاع استهلاك العملاء عن العام السابق بنسبة 14%.

زيادة رأسمال
وافقت هيئة السوق المالية على طلب مصرف الإنماء زيادة رأس ماله من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال ، وذلك بمنح (1) سهم مجاني لكل (5) أسهم للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي الاستحقاق.

