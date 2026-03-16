توزيع أرباح

تعقد الجمعية العامة لبنك الرياض اجتماعها يوم 5 أبريل المقبل، موعداً لعقد غير العادية للبنك للتصويت على منح سهم واحد لكل 3 أسهم ليرتفع رأس المال إلى 40 مليار ريال، كما تصوت عمومية البنك الأهلي السعودي يوم 15 أبريل على توزيع أرباح بنحو 1.15 ريال للسهم .

بيع أسهم

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية انتهاء تنفيذ صفقة بيع 314.25 ألف سهم من حصتها في شركة آفاق الغذاء بقيمة حوالي 10.98 مليون ريال وذلك ضمن موافقة مجلس الإدارة على بيع جزء من حصة الشركة بعدد مليون سهم بسعر لا يقل عن 35 ريالاً للسهم.

خدمات إلكترونية

أعلنت غرفة المدينة المنورة مواعيد تقديم خدمات المشتركين خلال إجازة عيد الفطر، مبينة أن خدمات المشتركين الإلكترونية ستستمر ابتداءً من يوم الخميس 12 مارس وحتى يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026م، بما يتيح للمشتركين إنجاز معاملاتهم بسهولة.