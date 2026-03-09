تكريم الشاعرة ثريا قابل في احتفالية ثقافية بجدة

صبحي الحداد (جدة)

كرّمت جمعية الثقافة والفنون بجدة، بالتعاون مع صالون الكلمة الثقافي، الشاعرة السعودية الرائدة ثريا قابل، وذلك خلال احتفالية خاصة أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقديراً لإسهاماتها البارزة في مسيرة الشعر والأدب النسائي في المملكة.

واستحضرت الفعالية مسيرة الشاعرة الراحلة التي شكّلت بصوتها الشعري علامة مهمة في المشهد الأدبي السعودي، وأسهمت عبر قصائدها في التعبير عن وجدان الوطن بلغة صادقة وشفافة، لتظل واحدة من أبرز الأصوات النسائية في تاريخ الشعر السعودي.

وتسلّم درع التكريم نيابةً عنها نجلها حسام قابل، حيث قام بتسليمه الدرع الإعلامي سلامة الزيد، في لفتة إنسانية عبّرت عن التقدير لإرث الشاعرة الأدبي، وأكدت أن الإبداع يبقى حاضراً بأثره في الذاكرة الثقافية حتى بعد رحيل أصحابه.