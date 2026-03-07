التعاون يتغلب على الفتح بثلاثية في روشن

البلاد (جدة)
تغلب فريق التعاون على نظيره الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر دوري روشن السعودي.
جاءت ثلاثية التعاون عن طريق روجر مارتينيز في الدقيقة 45+4 “ركلة جزاء” و64، وسجل فرناندو باتشيكو في الدقيقة 59 هدفا بالخطأ في مرماه، بينما جاء هدفي الفتح عن طريق كل من جيفرسون راموس وعلى المسعود في الدقيقتين 68 و90+5 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد التعاون إلى 44 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الفتح عند 28 نقطة في المركز العاشر.
مارتنيز يسجل الهدف الأول للتعاون من ركلة جزاء#التعاون 1 × 0 #الفتحpic.twitter.com/EGTgGdmkaZ#صحيفة_البلاد | #نادي_التعاون | #نادي_الفتح | #التعاون_الفتح@FatehClub | @AltaawounFC | @SPL
مارين يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 59#التعاون 2 × 0 #الفتحpic.twitter.com/rDVX54sFkH#صحيفة_البلاد | #نادي_التعاون | #نادي_الفتح | #التعاون_الفتح@FatehClub | @AltaawounFC | @SPL
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#مارتينيز يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 63#التعاون 3 × 0 #الفتحpic.twitter.com/GVWIfEt0qW#صحيفة_البلاد | #نادي_التعاون | #نادي_الفتح | #التعاون_الفتح@FatehClub | @AltaawounFC | @SPL
جيفرسون راموس يسجل الهدف الأول للفتح في الدقيقة 68#التعاون 3 × 1 #الفتحpic.twitter.com/CXLH3Tl7Nx#صحيفة_البلاد | #نادي_التعاون | #نادي_الفتح | #التعاون_الفتح@FatehClub | @AltaawounFC | @SPL
علي المسعود يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 88#التعاون 3 × 2 #الفتحpic.twitter.com/YPeFYXKfKT#صحيفة_البلاد | #نادي_التعاون | #نادي_الفتح | #التعاون_الفتح@FatehClub | @AltaawounFC | @SPL
