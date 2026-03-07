الرئيسية
التعاون يتغلب على الفتح بثلاثية في روشن
التعاون يتغلب على الفتح بثلاثية في روشن

19 / رمضان / 1447 هـ       7 مارس 2026

البلاد (جدة)

تغلب فريق التعاون على نظيره الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر دوري روشن السعودي.

جاءت ثلاثية التعاون عن طريق روجر مارتينيز في الدقيقة 45+4 “ركلة جزاء” و64، وسجل فرناندو باتشيكو في الدقيقة 59 هدفا بالخطأ في مرماه، بينما جاء هدفي الفتح عن طريق كل من جيفرسون راموس وعلى المسعود في الدقيقتين 68 و90+5 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد التعاون إلى 44 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الفتح عند 28 نقطة في المركز العاشر.

 

