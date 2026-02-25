بسطة ماركت

دعت غرفة جدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والأسر المنتجة ورواد الأعمال للمشاركة في النسخة الثامنة لفعالية (بسطة ماركت 8) لعرض منتجاتهم، ضمن فعالية جاذبة للتسوق في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، خلال الفترة من 22 – 28 رمضان.

غرفة أبها

عقد مجلس إدارة غرفة أبها اجتماعه الأول للدورة الـ 12، بحضور الأعضاء المنتخبين والمعينين، معلنًا انطلاق أعمال المجلس للدورة الجديدة. وتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، في إطار هيكلة تنظيمية تستهدف تعزيز الحوكمة وكفاءة الأداء.

أكوا باور

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أكوا باور، على شراء الشركة لأسهمها بحد أقصى 1.19 مليون سهم من أسهمها؛ بهدف تخصيصها لموظفي الشركة، ضمن برنامج حوافز أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية.