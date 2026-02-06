اليمن.. الحكومة الجديدة تمنح المحافظات الجنوبية وزارات سيادية وتؤكد مشاركة المرأة والشباب

البلاد (عدن)

أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم (الجمعة)، التشكيلة الجديدة للحكومة برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي سيتولى أيضًا حقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن السياسي والاجتماعي في البلاد. وشملت التشكيلة منح المحافظات الجنوبية وزارات سيادية وأيرادية، في مؤشر واضح على حرص الحكومة على تمثيل كافة المناطق اليمنية في مواقع صنع القرار.

وجاءت الحكومة الجديدة لتضم كفاءات وطنية بغض النظر عن الانتماءات السياسية، مع إشراك شخصيات شابة في وزارات حيوية لتعزيز التجديد والدمج بين الخبرة والطاقات الجديدة. وشهدت التشكيلة مشاركة نسائية بارزة، حيث تم تعيين الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرة الدولة لشؤون المرأة، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق فضل المقطري وزيرة الشؤون القانونية، في خطوة تعكس تقدير الحكومة لمكانة المرأة كعنصر أساسي في المجتمع وحرصها على إشراكها في صناعة القرار.

وتتضمن الحكومة الجديدة عددًا من الوزراء البارزين، حيث يتولى معمر مطهر محمد الإرياني وزارة الإعلام، فيما يقود نايف صالح عبدالقادر البكري وزارة الشباب والرياضة، ويشغل سالم عبدالله عيسى السقطري وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بينما يتولى اللواء إبراهيم علي أحمد حيدان وزارة الداخلية، وتوفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزارة المياه والبيئة، ومحمد محمد حزام الأشول وزارة الصناعة والتجارة.

ويشمل التشكيل أيضًا الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح وزير الصحة العامة والسكان، والقاضي بدر عبده أحمد العارضة وزير العدل، واللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي وزير الدفاع، فيما يتولى المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزارة الإدارة المحلية، ومطيع أحمد قاسم دماج وزارة الثقافة والسياحة، والدكتور أنور محمد علي كلشات المهري وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان محمد عمر الكاف وزارة الكهرباء والطاقة، ومروان فرج سعيد بن غانم وزارة المالية، وسالم أبو بكر محمد ثابت العولقي وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، والدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي وزارة التربية والتعليم، والدكتور أمين نعمان محمد القدسي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي صالح باصرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد عبدالله علي بامقاء وزارة النفط والمعادن، ومحسن علي حيدرة قاسم العمري وزارة النقل، والمهندس حسين عوض سعيد العقربي وزارة الأشغال العامة والطرق، ومختار عمر صالح اليافعي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل محمد عمر أحمد وزارة حقوق الإنسان، والشيخ تركي عبدالله علي الوادعي وزارة الأوقاف والإرشاد، والدكتور عبدالله علي حسين أبو حورية وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم نصيب أحمد العامري وزير دولة، وعبدالغني حفظ الله جميل وزير دولة أمين العاصمة صنعاء، وعبدالرحمن شيخ اليافعي وزير دولة ومحافظ محافظة عدن، وأحمد صالح أحمد العولقي وزير دولة، ووليد محمد محمد القديمي وزير دولة، ووليد علي إسماعيل الابارة وزير دولة.

وتأتي هذه الحكومة كخطوة مفصلية لإعادة التوازن السياسي والاجتماعي، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في مواقع صنع القرار، وإشراك جميع المحافظات اليمنية في قيادة الوزارات الحيوية، بما يفتح صفحة جديدة نحو حكومة شاملة وقادرة على تمثيل مختلف أطياف المجتمع اليمني.