المديهيم يدشن النسخة الرابعة عشرة من معرض جدة الدولي للسفر والسياحة

خالد بن مرضاح (جدة)

افتتحت فعاليات معرض جدة الدولي للسفر والسياحة (JTTX 2026) في نسخته الرابعة عشرة، وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، حيث قام بافتتاح المعرض م. رائد بن إبراهيم المديهيم، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من مكاتب السياحة والسفر، والفنادق، والطيران، والوجهات السياحية المحلية والدولية، إلى جانب عدد من القنصليات، والاعلاميين في تأكيد على المكانة التي يحتلها المعرض كمنصة مهنية متخصصة تجمع مختلف أطراف صناعة السفر والسياحة.

وفي هذا السياق، أكدت مايا حلفاوي، رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض، أن انطلاق النسخة الرابعة عشرة من معرض جدة الدولي للسفر والسياحة يعكس الاستمرارية والنجاح الذي حققه المعرض عبر دوراته السابقة، مشيرةً إلى أن المعرض يواصل دوره في تعزيز التواصل المهني، وبناء الشراكات، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجهات المشاركة من داخل المملكة وخارجها.

وأضافت أن هذه النسخة تتميز بتنوع المشاركات الدولية، وبرنامج حافل باللقاءات المهنية، بما يسهم في دعم نمو قطاع السياحة وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.

ويستمر المعرض على مدى ثلاثة أيام، مقدماً منصة تفاعلية لاستعراض أحدث الخدمات والمنتجات السياحية، وبما يخدم تطلعات العاملين والمهتمين بقطاع السفر والسياحة.