مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.. مهرجان بلد بيست يشعل جدة بعروض مبهرة

خالد بن مرضاح (جدة)

انطلقت رسميًا النسخة الرابعة من مهرجان بلد بيست في جدة، حيث تحّول حي البلد التاريخي المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو إلى تجربة غامرة تحتفي بالفنون والثقافة والموسيقى. ويأتي المهرجان، الذي

تنظمه مدل بيست على مدار يومين، ليعزز من أجندة الفعاليات في المملكة العربية السعودية، مقدًما للحضور تجربة استثنائية

تجمع بين العروض الموسيقية العالمية والطابع الثقافي الأصيل، مع مشاركة نخبة من الفنانين العالميين إلى جانب أسماء إقليمية ومحلية بارزة.

شهدت الليلة االفتتاحية لمهرجان بلد بيست عرو ًضا موسيقية قوية تنّوعت بين مختلف المسارح، على مسرح باب، قدم ديستروي لونلي عرضا عالي الطاقة تفاعل معه الجمهور مرددا أشهر أغانيه مثل“BLITZ “. كما شهد المسرح لحظة استثنائية مع العرض الأول للفنان العالمي باليبوي كارتي في المملكة العربية السعودية، حيث افتتح فقرته بأغنية “Timeless“، تعاونه الشهير مع ذا ويكند، برفقة راقصين ارتدوا الثوب السعودي. واختتمت عروض مسرح باب بأداء مميز قّدمه أيقونة الموسيقى اإللكترونية العالمية أليسو.

وعلى مسرح عمدة، تنّوعت العروض بين الدي جي والمنتجة السعودية كوزميكات، وأيقونة الموسيقى اللكترونية بن بومر، وصوال إلى النجم العالمي سولومن، في مزيج موسيقي جمع بين الإيقاعات العميقة والطابع الالكتروني المعاصر. فيما احتضن مسرح روشان عرو ًضا مميزة قّدمها كل من ُدرر، وحكيم، وكاليسي وكريس، ضمن أجواء احتفالية عكست تنّوع المشهد الموسيقي المحلي.

كما كان للمشهد الموسيقي السعودي حضور الفت على مسرح سوق، من خالل عروض قّدمتها بيرد پيرسون، وزينة، وڤاينل مود، مؤكدين الحضور المتصاعد للمواهب المحلية على ساحة الموسيقى في المملكة

وفي تعليق له، قال أحمد العماري “بالو” ،المدير اإلبداعي لشركة مدل بيست والفنان المشارك في المهرجان، والذي يستعد لتقديم عرض خاص غدا: بلد بيست مهرجان مميز له طابع خاص، تفاصيله واضحة في كل مكان. نحرص في كل عام على الحفاظ على جوهره، من خالل تصميم كل جانب من جوانب التجربة بعناية. وفي كل دورة نكتشف عناصر جديدة، ومع الشوارع والساحات والطاقة التي يحملها المكان، يتشكل إحساس متجّدد في كل مرة نعود فيها. نحن نضيف من روح البلد إلى المهرجان نفسه، لتكون األجواء غامرة وفريدة دائ ًما. ال يمكنك التوقف عن الحركة؛ من مسرح إلى آخر، هناك دائم مشاهدة ما يقدّمه الفنانون على كل مسرح، حيث يمكن اإلحساس بالفرح من ا ما يُس َمع ويُرى. ومن الجميل خالل الموسيقى. نتح ّمس دائما لتقديم نسختنا الخاصة من المهرجان، وهذه الطاقة حاضرة بقوة في نسخة هذا العام.

ويُعد مهرجان بلد بيست الحدث الأبرز في عطلة نهاية الأسبوع على مستوى المنطقة، حيث أعدت الليلة الأولى نغمة حماسية لليوم الثاني والأخير من المهرجان، والمقرر إقامته غدا. ويترقب الجمهور بشغف عروض مجموعة من أبرز النجوم، من بينهم شاغي، وتايغا، ونايكا، وتووليت، وفرانكي ريزاردو، وباوسا.