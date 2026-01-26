برعاية وزير الموارد البشرية.. انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية

البلاد (الرياض)

انطلق، اليوم، منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية، الذي تنظمه مؤسسة نورة الملاحي الأهلية في جامعة اليمامة بمدينة الرياض، برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ويستمر يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 يناير 2026، دعمًا للتحول الرقمي وتعظيم أثر القطاع غير الربحي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويهدف المنتدى إلى أن يكون منصة وطنية تجمع قيادات القطاع غير الربحي، وصنّاع القرار، والخبراء، وروّاد التقنية، ومزوّدي الحلول الرقمية، لتبادل الخبرات وبناء شراكات تقنية ومبادرات مستدامة تعزز كفاءة الأداء والأثر التنموي والاجتماعي.

ويشارك في المنتدى أكثر من 40 متحدثًا عبر سبع جلسات رئيسية و12 ورشة عمل، بمشاركة متوقعة تتجاوز 1000 مشارك من المنظمات غير الربحية والجهات الحكومية وشركاء التقنية والتمويل. وتتضمن محاور المنتدى: الاستدامة المالية للمنظومات التقنية، والإسناد الحكومي والتعاقدات التشاركية، وتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين اتخاذ القرار وقياس الأثر.

وشهد اليوم الأول انعقاد جلسات وورش عمل متخصصة؛ منها «رحلة تأسيس وتشغيل الكيانات غير الربحية التقنية» و«Tech Impact: نموذج عالمي للأثر الاجتماعي بالتقنية»، إضافة إلى ورش قياس التحول الرقمي، وأمن المعلومات، والقيادة القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وحوكمة العمليات الرقمية.

وشهد حفل افتتاح منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية، عرض فيلم تعريفي عن القطاع غير الربحي وتطوره وتأثيره المحلي والعالمي، كما شهد إطلاق منصة الاستشارات التقنية، وإطلاق منتدى التمكين الرقمي للقطاع غير الربحي 2026م، وتوقيع شراكات نوعية؛ أبرزها توقيع اتفاقية بين مؤسسة نورة الملاحي الأهلية، ويمثلها الرئيس التنفيذي المهندس سعيد بن دخيل الزيدي، وجمعية مديم الرقمية، ويمثلها الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله الهبيل، لبناء وتشغيل منصة الاستشارات التقنية للقطاع غير الربحي، وتهدف إلى تمكين الجمعيات التقنية من تقديم خدمات استشارية متخصصة للقطاع غير الربحي.

كما جرى توقيع اتفاقية بين مؤسسة نورة الملاحي الأهلية ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي لتأسيس محفظة استثمارية مشتركة لتمويل مشاريع الاستثمار الحكومي للجمعيات التقنية، بمستهدف تمويلي يصل إلى مئة مليون ريال سعودي، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين مؤسسة نورة الملاحي الأهلية وجمعية تنمية الموارد المالية لإطلاق مبادرة التمكين الرقمي المستدام. كما وُقعت اتفاقية مع مؤسسة والدة بدر بن صالح الراجحي وأولادها الأهلية لتأسيس مؤسسة خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي تحت اشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وفي فقرة التكريم، تم تكريم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إلى جانب تكريم الشركاء الاستراتيجيين، ممثلين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والشريك المنظم البنك الثالث، والشريك الإعلامي (مجموعة PCG)، وعدد من الشركاء والمشاركين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة نورة الملاحي الأهلية الأستاذ سلمان بن صالح الراجحي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى، أن الاستثمار في بناء القدرات الرقمية للعاملين في القطاع غير الربحي، وإطلاق مبادرات ومنصات تسهم في رفع كفاءة العمل غير الربحي وتعظيم أثره، يمثل محورًا أساسيًا لهذه الجهود، مشيرًا إلى أن التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية يأتي ليكون منصة وطنية للحوار المعرفي والتكامل المؤسسي، واستشراف مستقبل القطاع في عصر التحول الرقمي، وبناء شراكات استراتيجية تنقل القطاع إلى مستويات أعلى من الكفاءة والتأثير والاستدامة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة نورة الملاحي، المهندس سعيد بن دخيل اليزيدي، أن انطلاق المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تمكين المنظمات غير الربحية رقميًا، من خلال تعزيز الشراكات التقنية ودعم المبادرات المستدامة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعظيم الأثر الاجتماعي والتنموي للقطاع.

وتتواصل أعمال المنتدى في يومه الثاني بجلسات وورش عمل حول حماية البيانات، والتمويل والاستدامة، وتجارب القطاع، ودور الجهات المانحة، وصولًا إلى توصيات ختامية تعزز جاهزية المنظمات غير الربحية للمستقبل الرقمي.