“الملكية الفكرية”: قفزة في طلبات براءات الاختراع خلال 2025

البلاد (الرياض)
سجلت المملكة العربية السعودية قفزة ملحوظة في عدد طلبات براءات الاختراع المودعة من الأفراد والمؤسسات الوطنية خلال عام 2025م، في مؤشر يعكس تنامي وعي المبتكرين والجهات الوطنية بأهمية حماية الابتكارات وتعظيم قيمة الأصول غير الملموسة.
وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن طلبات براءات الاختراع المودعة من الأفراد شهدت نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت من (2007) طلبات في عام 2024م إلى (3942) طلبًا في عام 2025م، بنسبة نمو بلغت (96%)، بما يشير إلى اتساع قاعدة المبتكرين ورواد الأعمال، وارتفاع مستوى الوعي بأهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية. كما بينت الهيئة أن عدد طلبات براءات الاختراع المودعة من المؤسسات الوطنية ارتفع من (408) طلبات في عام 2024م إلى (734) طلبًا في عام 2025م، محققًا نموًا بنسبة (80%)، وهو ما يعكس تنامي اهتمام الجهات الوطنية بحماية ابتكاراتها وتحويلها إلى أصول اقتصادية ذات قيمة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا النمو أسهم في رفع إجمالي طلبات براءات الاختراع المودعة خلال عام 2025م إلى (10300) طلب، مقارنة بـ(8029) طلبًا في عام 2024م، مؤكدة استمرار جهودها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وتيسير إجراءات التسجيل، ودعم الابتكار، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
