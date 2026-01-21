مواجهات مرتقبة في الأسبوع الخامس عشر من موسم سباقات  الرياض

محمد الجليحي (الرياض)

ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض منافسات الأسبوع الخامس عشر من موسم سباقات الرياض، وذلك خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 22 و23 و24 يناير 2026، بواقع 12 شوطًا في كل حفل.

وتشهد المنافسات تنوّعًا في الدرجات والتصنيفات والأعمار لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة، إلى جانب أشواط قوية ومواجهات مرتقبة بين نخبة الجياد.

حيث يشهد حفل يوم الجمعة إقامة كأس وزارة الإعلام على مسافة 1400 متر، وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، ويشارك فيه المرشّح الجواد جهدون بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، إلى جانب الجوادين كافلهم و للعلم بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وفي الشوط الثامن يُقام سباق كأس المملكة المتحدة على مسافة 1800 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، ويتواجد فيه أكثر من اسم مرشّح، من أبرزهم الجواد المان للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وكذلك الجواد كوزوي للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والجواد ويسترن سيتي للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح.

أما في الشوط العاشر، والمخصّص لكأس أمريكا اللاتينية على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، فيبرز كل من الجوادين مان أوف ذا نايت و أجودي للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، إضافة إلى الجواد تراحيب للمالك جمال عايض سرور العتيبي.

وفي سباقات يوم السبت يُقام شوط كأس نادي سباقات الخيل على مسافة 1400 متر، وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، والمخصّص لأعمار الثلاث سنوات، حيث يبرز كل من جاب للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والجواد ضاوي البرق للأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود، والجواد نصرك الله لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

ويرحّب نادي سباقات الخيل بالجمهور الكريم لحضور الفعاليات والاستمتاع بأجواء السباقات عن قرب. وتكون فعالية يوم الخميس مجانية بالكامل، مع توفر باقات متنوعة لبقية الحفلات تتيح للزوار الاستمتاع بالمرافق الحديثة والمقاعد المطلة مباشرة على الميدان.