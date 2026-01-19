مسؤولون وأعيان يواسون أسرة الشيخي في وفاة سعود

خالد بن مرضاح (جدة)

استقبلت أسرة الشيخي التعازي والمواساة في وفاة مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة سابقًا، سعود بن علي محمد آل ذيبان الشيخي، وقد تمت الصلاة عليه بجامع القريقري بشمال جدة، وووري جثمانه الثرى بمقبرة القريقري بجدة. والفقيد أخو فيصل، ووالد كل من: سلطان، وسلمان، وتركي، وأحمد محمد، وحسن.



وقد توافد عدد من المسؤولين والأعيان والمشايخ، منهم: الدكتور عبد العزيز خوجة ـ وزير الإعلام سابقًا، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن رقوش، والشيخ عبد العزيز بن حنش الزهراني، رئيس كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة سابقًا، وعبد الخالق الزهراني ـ مدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، وحمزة الغبيشي، مدير عام “الهيئة العامة للإعلام”، وسمير بخش، مدير إذاعة جدة سابقًا، وخالد البيتي، مدير تلفزيون جدة سابقًا، وعلي بن أحمد القاسم، مدير إذاعة، وعدد من شيوخ وأعيان القبائل، ورجال الأعمال، والإعلاميين، وأصدقاء الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

وتستقبل أسرة الشيخي العزاء للرجال في استراحة الياسمين بحي الأجاويد – الألفية، وللنساء في منزل الفقيد، رحمه الله، علمًا بأن اليوم الاثنين هو ثاني أيام العزاء.



(البلاد) تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون).