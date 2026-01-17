“تيك توكر” صيني يعبر القارات ليشهد لحظة تأهل منتخب “التنين” في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية

البلاد (الرياض)

حرص صانع محتوى صيني على منصة (تيك توك)، يُعرف باسم (دو دو)، ويملك أكثر من 190 ألف متابع، على حضور مباريات منتخب بلاده الثلاث في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية™.

وتنقّل صانع المحتوى الشهير بين ملعب نادي الشباب، وملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، اللذين شهدا مواجهات منتخب (التنين) مع منتخبات العراق، وأستراليا، وتايلند، وخرج منها بأربع نقاط منحته بطاقة التأهل لربع النهائي، الذي تحتضنه مدينة جدة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ووثق (دو دو) حضوره عبر حسابه في المنصة، ناقلًا أجواء المباريات والتجربة الجماهيرية لمتابعيه داخل الصين وخارجها، حيث أبدى صانع المحتوى سعادته بالتواجد في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن حضوره المباريات الثلاث جاء بدافع دعم المنتخب، إلى جانب التعرف على الأجواء الرياضية والتنظيمية التي تشهدها البطولة.

يشار إلى أن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية™ تأتي لاختبار الجاهزية التنظيمية للمملكة في استضافة البطولات الرياضية الكبرى، وتعتبر محطة تمهيدية في مشوار استضافة كأس آسيا 2027 السعودية™.