السنغال أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

21 / رجب / 1447 هـ       9 يناير 2026

البلاد (جدة)

بات منتخب السنغال أول المتأهلين للدور قبل ⁠النهائي في كأس الأمم الأفريقية ​لكرة القدم المقامة ‍حاليا في المغرب بتغلبه على منتخب مالي 1-‍صفر في اللقاء الذي جمعهما اليوم ⁠الجمعة على ملعب طنجة الكبير، في أولى مباريات دور الثمانية للبطولة.

سجل إليمان ندياي هدف السنغال -هدف المباراة الوحيد- في الدقيقة 27 إثر ​متابعة ‌لكرة ارتدت من حارس مرمى مالي.

وسينتظر منتخب السنغال ‌الفائز من لقاء مصر وكوت ديفوار، الذي سيقام غدا السبت.

