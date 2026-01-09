السنغال أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

البلاد (جدة)
بات منتخب السنغال أول المتأهلين للدور قبل النهائي في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب بتغلبه على منتخب مالي 1-صفر في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب طنجة الكبير، في أولى مباريات دور الثمانية للبطولة.
سجل إليمان ندياي هدف السنغال -هدف المباراة الوحيد- في الدقيقة 27 إثر متابعة لكرة ارتدت من حارس مرمى مالي.
وشهد اللقاء طرد إيف بيسوما لاعب مالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد حصوله على الإنذار الثاني.
وسينتظر منتخب السنغال الفائز من لقاء مصر وكوت ديفوار، الذي سيقام غدا السبت.
المنتخب السنغالي يفتتح التسجيل عن طريق إليمان نداي ⚽️🇸🇳#كأس_أمم_إفريقيا | #مالي_السنغال pic.twitter.com/l9IiDAqowN
