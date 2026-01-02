الأهلي يُلحق بـ” النصر” الخسارة الأولى في ” روشن”

البلاد (جدة
ألحق فريق الأهلي بضيفه النصر الخسارة الأولى له في دوري روشن هذا الموسم؛ بثلاثية مقابل هدفين، في الكلاسيكو المثير الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الإنماء بجدة، في قمة مباريات الجولة الـ13 من منافسات دوري روشن للمحترفين.
دخل الأهلي المباراة بقوة، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الأولى، عندما استغل البرازيلي ماتيوس جونزالفيس كرة مرتدة من يد الحارس نواف العقيدي، إلا أن تسديدته ارتطمت بالعارضة، لتضيع فرصة هدف محقق.
ترجم الأهلي سيطرته سريعًا إلى هدف أول في الدقيقة الثامنة، عبر المهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي استغل عرضية متقنة من البرازيلي جالينو وأسكن الكرة الشباك.
وفي الدقيقة 20، واصل توني تألقه وسجل الهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة ذكية خلف دفاع النصر، انفرد على إثرها بالمرمى وأطلق تسديدة قوية عجز العقيدي عن التصدي لها.
نجح النصر في العودة إلى أجواء اللقاء بالدقيقة 31، عندما سجل عبدالإله العمري هدف تقليص الفارق بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أخطأ حارس الأهلي عبدالرحمن الصانبي في التعامل معها لتسكن شباكه.
وقبل نهاية الشوط الأول، عاد العمري نفسه ليُسجل هدف التعادل في الدقيقة 44، مستغلًا ركلة ركنية من الجهة اليمنى، حولها برأسه داخل مرمى الأهلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2.
مع انطلاقة الشوط الثاني، أجرى مدرب النصر تغييرًا بدخول نواف بوشل بدلًا من سلطان الغنام، بحثًا عن تعزيز الجانب الدفاعي.
لكن الكلمة الأخيرة كانت للأهلي، حيث تمكن المدافع التركي ميريح ديميرال من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 55، بعد عرضية متقنة ارتقى لها برأسه وأسكنها الشباك، معلنًا تقدم الأهلي وحسم المواجهة.
وفي الدقيقة 90+6، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب علي مجرشي، ليكمل الأهلي ما تبقي من اللقاء بـ 10 لاعبين.
وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه لاعب النصر نواف بوشل في الدقيقة 90+9، بعد عرقلته لصالح ابو الشامات أمام منطقة جزاء النصر.
وتُعد هذه الخسارة هي الأولى لفريق النصر في دوري روشن هذا الموسم، بعد أن كان قد تعادل في الجولة الماضية أمام الاتفاق 2-2.
بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد النصر عند 31 نقطة في الصدارة، مانحًا الهلال فرصة ذهبية لاعتلاء القمة في حال فوزه على ضمك في مباراة الغد، حيث سيصل إلى النقطة 32.
