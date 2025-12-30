إعلان حالة الطوارئ باليمن وفرض حظر جوي وبحري وبري على الموانئ والمنافذ

البلاد (عدن)
أصدر الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في أراضي الجمهورية اليمنية كافة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 30 / 12 / 2025 ولمدة 90 يومًا قابلة للتمديد.
وتضمن القرار الذي نقلته وكالة (سبأ) الرسمية في اليمن، إعلانًا يفرض حظرًا جويًا وبحريًا وبريًا على الموانئ والمنافذ كافة لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.
ودعا القرار جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة إلى التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة فورًا لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم جميع المواقع لقوات درع الوطن.
ومنح الرئيس العليمي بموجب القرار، محافظي حضرموت والمهرة الصلاحيات كافة لتسيير شؤون المحافظتين والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلامها للمعسكرات.
وتضمن القرار الذي نقلته وكالة (سبأ) الرسمية في اليمن، إعلانًا يفرض حظرًا جويًا وبحريًا وبريًا على الموانئ والمنافذ كافة لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.
ودعا القرار جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة إلى التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة فورًا لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم جميع المواقع لقوات درع الوطن.
ومنح الرئيس العليمي بموجب القرار، محافظي حضرموت والمهرة الصلاحيات كافة لتسيير شؤون المحافظتين والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلامها للمعسكرات.