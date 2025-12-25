المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بأحياء الواحة في جدة

البلاد (جدة)

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الغربي، اكتمال تنفيذ مشروع الخطوط الرئيسية والفرعية لخدمات الصرف الصحي في أحياء الواحة (1، 2، 3) بمحافظة جدة، بخطوط رئيسية وشبكات تجاوزت (7,200) متر طولي، وبتكلفة مالية تجاوزت (26) مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة للحد من الأضرار البيئية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات البيئية المقدمة، وخدمة أكثر من (44) ألف مستفيد من سكان الأحياء التي يغطيها المشروع.

وأكدت أن المشروع سيسهم في رفع نسبة التغطية بتلك الأحياء، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير مشاريع البنية التحتية، وتحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشارت الشركة إلى بدء استقبال طلبات إيصال خدمة الصرف الصحي من سكان الأحياء المستفيدة (الواحة 1، 2، 3)، وذلك عبر الفرع الإلكتروني على الرابط (e.nwc.com.sa)، أو من خلال التواصل عبر الرقم الموحد لخدمة العملاء (8004411110)، أو عبر قنواتها الرقمية المختلفة، مؤكدةً أهمية التأكد من إرفاق جميع المستندات والبيانات المطلوبة لضمان اكتمال الطلب.