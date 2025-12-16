السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب

البلاد (جدة)

وقّع عبدالرحمن بن سلطان السلطان كتابه «التواصل الاستراتيجي.. دليلك العملي من النظرية إلى التطبيق»، وذلك من خلال منصة التوقيع في معرض جدة للكتاب2025، بحضور لافت من زوار المعرض والمهتمين بمجال التواصل الاستراتيجي.

ويقدّم الكتاب طرحًا مهنيًا متقدمًا في مفاهيم التواصل الاستراتيجي، مستعرضًا أحدث النظريات العلمية المرتبطة به، إلى جانب الأسس العملية والتطبيقات الميدانية التي تسهم في بناء خطط وبرامج اتصالية فعّالة، مع تسليط الضوء على أبرز التجارب العالمية والممارسات المهنية الناجحة في هذا المجال.

وشهد حفل التوقيع إقبالًا كبيرًا من الأكاديميين والمختصين والمهتمين بالتواصل الاستراتيجي، في تأكيد على أهمية المحتوى الذي يقدّمه الكتاب، ودوره في تجسير الفجوة بين الإطار النظري والتطبيق العملي، بما يخدم الممارسين وصنّاع القرار في مختلف القطاعات.