اتفاقية بين رئاسة الشؤون الدينية وجامعة جدة للتعاون في مجال الاستشارات وتطوير العمل الإعلامي

عبداللطيف السيدح (مكة المكرمة)

أبرمت رئاسةُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وجامعةُ جدة اتفاقيةَ تعاون في مجال الاستشارات وتطوير العمل الإعلامي، تستهدف الارتقاء بالمنظومة الإعلامية الداعمة لجهود الحرمين الشريفين.

وتشمل الاتفاقية تنفيذ برامج تطويرية وتقديم خدمات استشارية متخصصة في الإعلام الرقمي والتواصل المؤسسي وصناعة المحتوى، بما يعزز الأداء المهني ويرفع كفاءة الرسائل الإعلامية الموجهة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تأتي في إطار دعم الابتكار الإعلامي وتوظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية في تطوير الأدوات الإعلامية للرئاسة، وبناء نموذج إعلامي متطور يواكب التحول الرقمي ويعكس مكانة الحرمين الشريفين.