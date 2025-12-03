الرياضة

العراق يعبر البحرين بثنائية ويتصدر “الرابعة”

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ       3 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تغلب المنتخب العراقي على نظيره البحريني بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، على استاد “974”، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

سجل هدفي “أسود الرافدين” أيمن حسين ومهند علي، بينما جاء هدف المنتخب البحريني الوحيد عن طريق اللاعب هشام سيد عيسى، ليحصد العراق أول ثلاث نقاط له في البطولة.

استحوذ المنتخب البحريني بنسبة 56% مقابل 44% للمنتخب العراقي، كما تفوقت البحرين في عدد التمريرات بـ 458 تمريرة مقابل 362 تمريرة للعراق، وسدد لاعبو البحرين 10 تسديدات، في حين سدد لاعبو العراق 8 تسديدات.

بهذا الفوز، اعتلى العراق صدارة المجموعة بثلاث نقاط، مستفيدًا من تعادل الجزائر والسودان، ضمن المجموعة ذاتها، بينما يتطلع المنتخب البحريني للتعويض في لقائه المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *