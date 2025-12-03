العراق يعبر البحرين بثنائية ويتصدر “الرابعة”

البلاد (جدة)

تغلب المنتخب العراقي على نظيره البحريني بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، على استاد “974”، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

سجل هدفي “أسود الرافدين” أيمن حسين ومهند علي، بينما جاء هدف المنتخب البحريني الوحيد عن طريق اللاعب هشام سيد عيسى، ليحصد العراق أول ثلاث نقاط له في البطولة.

استحوذ المنتخب البحريني بنسبة 56% مقابل 44% للمنتخب العراقي، كما تفوقت البحرين في عدد التمريرات بـ 458 تمريرة مقابل 362 تمريرة للعراق، وسدد لاعبو البحرين 10 تسديدات، في حين سدد لاعبو العراق 8 تسديدات.

بهذا الفوز، اعتلى العراق صدارة المجموعة بثلاث نقاط، مستفيدًا من تعادل الجزائر والسودان، ضمن المجموعة ذاتها، بينما يتطلع المنتخب البحريني للتعويض في لقائه المقبل.

منتخب العراق يتقدم 1-0 على البحرين عن طريق أيمن حسين في الدقيقة 10#العراق_البحرين#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/m0u7ddRDej — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 3, 2025

منتخب العراق يتقدم 2-0 على البحرين عن طريق ميمي مهند علي في الدقيقة 25#العراق_البحرين#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/u8QlYj8vOV — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 3, 2025