كأس العرب.. المغرب يفتتح مشواره بثلاثية في جزر القمر

البلاد (جدة)

استهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بفوز كبير على منتخب جزر القمر بنتيجة 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

سجل أهداف منتخب “أسود الأطلس” سفيان البوفتيني في الدقيقة الخامسة، وأضاف طارق تيسودالي وكريم البركاوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين العاشرة والرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز منتخب جزر القمر هدفه الوحيد عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل محمد بولاكسوت، لاعب منتخب المغرب، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.

وبذلك أودع منتخب المغرب أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم أيضا منتخبنا الوطني ومنتخب سلطنة عمان.