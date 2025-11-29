مهرجان “ويكندز” يشعل أونيكس أرينا بموسيقى العالمية والتكنو الحية

خالد بن مرضاح (جدة)

عاشت محافظة جدة ليلتين فنية استثنائية خلال مهرجان “ويكندز” للموسيقى والفنون الذي أُقيم في أونيكس أرينا وسط حضور جماهيري كبير تجاوز التوقعات، مستمتعًا بعروض موسيقية وفنية امتدت على مدار يومين متتاليين. وشهد المهرجان مشاركة من 22 فنانًا عالميًا ومحليًا قدموا مجموعة متنوعة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية التي أثارت إعجاب الجمهور، مدعّمة بعروض ضوئية احترافية خلقت تجربة حسّية متكاملة لا تُنسى. ومن أبرز فعاليات المهرجان، أقيمت ليلة موسيقية مخصّصة لعشّاق موسيقى التكنو، حيث اجتمع الـDJ السعودي Blacky مع الثنائي Futureloop إلى جانب Juicy M في عروض صاخبه استمر حتى الساعة الثالثة صباحاً ، مزجوا خلاله بين التكنو الحديث والبيس العميق، وسط تفاعل جماهيري كبير ملأ المكان بالحماس. وافتتح في اليوم الاول Dj Blacky الأمسية بمجموعة من تراكاته الجديدة التي لاقت تفاعلاً واسعاً، وبعدها اضاف Dj Futureloop كما شهد في اليوم الثاني DJ cosmicat السعودية , والعالميه Dj sheirman في أداء أظهر اعجاب الجمهور المتواجد . وكما تقدم الفنانين المشاركين ، بالشكر لهيئة الترفيه وشركة “ويكند” لدعمهم المستمر، مؤكّدين طموحاتهم بأن تتواصل تمثيل المملكة عالمياً في مجال الموسيقى الإلكترونية. وتُعد هذه الليلتان واحدة من أبرز الفعاليات الموسيقية التي شهدتها جدة مؤخراً، حيث عكست الاهتمام المتزايد بالمشهد الموسيقي المحلي، وفتحت المجال أمام المواهب الصاعدة لتقديم عروض احترافية في أجواء عالمية المستوى.