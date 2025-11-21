الأهلي يتغلب على القادسية بثنائية

محمود العوضي (جدة)
تصوير (زياد القحطاني)
نجح فريق الأهلي في تحقيق فوز بشق الأنفس على ضيفه فريق القادسية بثنائية مقابل هدف، في القمة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الإنماء لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل الأهلي هدفه الأول بعد 6 دقائق من البداية عبر البرازيلي جالينو، بعد الهدف ضغط القادسية بقوة لإدراك التعادل ووقفت القائم بالمرصاد لتسديدة ريتيجي.
تلقى الأهلي ضربة موجعة بطرد زياد الجهني في الشوط الثاني، وفي محاولة لاستثمار النقص العددي في صفوف الأهلي، ألقى المدرب خوسيه جونزاليس بأوراقه الرابحة من أجل العودة إلى أجواء القمة، وزج بعبدالله السالم،عند الدقيقة 63، وبالفعل أتى تغيير الإسباني ثماره سريعًا بعدما احتاج السالم إلى 23 ثانية فقط من أجل إدراك التعادل للقادسية الذي لم تدم فرحته سوى دقيقتين؛ حيث سجل كيسيه هدف التقدم للأهلي بقذيفة قوية.
الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 19 ليرتقي إلى المركز الرابع، فيما تراجع القادسيةإلى المركز الخامس بعدما توقف رصيده عند 17 نقطة.
