مكانة الكلمة وخطورتها

د. صالح بن عطية الحارثي

لا يخفى على أحدٍ مكانة الكلمة وأثرها البالغ جدًّا. فبكلمةٍ يدخل الإنسان في الإسلام، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ [فصلت: 30]، وقال صلوات الله وسلامه عليه: «أيْ عمِّ، قل: لا إله إلا الله، ‌كلمة ‌أحاج ‌لك بها عند الله» وبكلمة يخرج منه والعياذ بالله، قال تعالى في ثلاثة مواضع من الكتاب العزيز: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا﴾، وقال عز وجل: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [التوبة: 65-66]. وبكلمةٍ يدخل الإنسان في ميثاقٍ وصفه الله تعالى بالغليظ قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21] أي: عهدا وثيقا جدًّا، وهو عقد النكاح، كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله»؟! فبكلمة صار الغريب أقرب قريب! وبكلمةٍ هي الطلاق حمانا الله وإياكم ينفك هذا الميثاق الغليظ، وتصان الدماء أو تراق بكلمةٍ، وتسُود الطمأنينة وتعم السكينة أو تنشر الفوضى ويعم القلق -عائذين بالله- بكلمةٍ، وتتوطد عَلاقات الدول والأمم أو تتوتر -عياذا بالله- من جرَّاء كلمة. قال الشاعر: (وإن ‌الحرب ‌مبدؤها الكلام). وبكلمةٍ ينتعش اقتصادٌ ويركد آخر وتبور تجارات.

ومما يبين أهمية الكلمة أن الصيغة -وهي كلمة- ركنٌ في كل الالتزامات من العقود وغيرها باتفاق الفقهاء.

وبالجملة فمكانة الكلمة في الإسلام عقيدةً وعبادةً ومعاملةً لها من الأثر ما لا يُنكره عاقل.

ولا شكَّ أنه كلما علت مكانة المتكلم وعظمت شهرته كان أثر كلمته أبلغ ووقعها أشد.

فالواجب على كل عاقل -وتعظم المسؤولية وتكبر في حق من لهم صيت أو مكانة أو شهرة- أن ينتبهوا لكلماتهم، وأن يحرصوا على العبارة الدقيقة واللفظ المناسب، وأن يحذروا الكلمات المثيرة للجدل والجالبة للقيل والقال وكثرة السؤال. وهذا شأن الحكماء بعيدي النظر واسعي الأفق في كل زمان ومكان. ونبينا وإمامنا محمد -عليه الصلاة والسلام- سيد الناس في هذا المضمار يقول -عليه الصلاة والسلام-: «لا يتحدث الناسُ أن محمدا ‌يقتل ‌أصحابه» جوابًا لقول عمر -رضي الله عنه-: «يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق». وكلامه -صلى الله عليه وسلم- قاعدة أصيلة في بعد النظر، وعمق الفكرة، والنظر للعواقب والمآلات، وخطورة الكلمة، وأنها لا تقف عند صاحبها بل تذهب كلَّ مذهب وتؤول كل تأويل. فلتكن كلمتنا كلمةً محكمة رصينة من أول الأمر حَذَرًا من وخيم العواقب ورديِّ المآلات. ومعلوم أن الكلمة مملوكك حتى تنطق بها فتصير أنت مملوكا لها.

هذا، ويجدر بي التنبيهُ على أمر بالغ الأهمية في هذا المقام وهو: ضرورة أن يقتصر حديثُ المتكلم على ما يحسن ويتقن وبتعبير الناس اليومَ: أن يتكلم الإنسان في تخصصه العام أو الدقيق ومن قبْل هذا ومعه الإخلاصَ بل صدقَ الإخلاص، نسأل الله لنا وللمسلمين صدقَ الإخلاص. فليتحدث كلٌّ في فنه وتخصصه: قديما قيل: «من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب». فينبغي أن يتكلم المتخصصون، وربُّنا وصفهم بأهل الذكر، وبالراسخين في العلم، وبالعلماء، وبالربانيين. وأن يتجنب الإنسان الحديث فيما لا يحسن، حتى لا يوصف بأنه يهرف بما لا يعرف. فلننتبه جيدا للكلمة تخرج من أفواهنا، فإنها في غاية من الخطورة والأثر البالغ. وختامًا، حسبنا جميعا: قوله صلوات الله وسلامه عليه: «وهل يَكُبُّ الناسَ في النار على وجوههم إلا ‌حصائدُ ‌ألسنتهم». وحصائد ‌ألسنتهم على تشبيه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالْمِنْجَلِ، فكما أن المنجل يقطع من غير تمييز بين رطب ويابس وجيد ورديء كذلك لسان المتكلم من غير تمييز بين ما يحسن وما يقبح. ونسأل الله تعالى لنا وللمسلمين القول السديد، وأن يصلح لنا أعمالنا، ويغفر لنا ذنوبنا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. والله ولي التوفيق.ش