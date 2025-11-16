البرتغال تتأهل لمونديال 2026

البلاد (جدة)

تأهل المنتخب البرتغالي لنهائيات مونديال 2026، بعدما اكتسح نظيره منتخب أرمينيا، بتسعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

حسم منتخب البرتغال تأهله إلى بطولة كأس العالم 2026؛ بعدما احتل ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، ليضمن مقعدًا في المونديال الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك.

شهدت المباراة غياب القائد كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة السابقة أمام أيرلندا، فيما شارك الثنائي جواو كانسيلو وروبن نيفيز، لاعبا الهلال، وجواو فيليكس، هداف النصر.

افتتح ريناتو فيجا شريط أهداف المباراة لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، فيما عادل منتخب أرمينيا النتيجة في الدقيقة 18 عن طريق سبيرتسيان.

وكشر منتخب البرتغال عن أنيابه بعد هدف التعادل؛ حيث سجل جونزالو راموس الهدف الثاني في الدقيةق 28 بعد خطأ فادح من دفاعات أرمينيا، فيما سجل جواو نيفيز ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقيقة 30 و41 و80؛ حيث أحرز هدفًا رائعًا من ضربة حرة متقنة.

فيما سجل برونو فيرنانديز ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليسجل الثلاثية الثانية اللقاء، وذلك في الدقائق (48، 52، 72)، منهما هدفين من ركلتي جزاء.

وجاء الهدف التاسع عن طريق كونسيساو في الدقيقة 90+3.