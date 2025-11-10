وزير الثقافة يستعرض مع نظيريه الألباني والنيجيري العلاقات وتعزيز التعاون

البلاد (الرياض)

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة اليوم في الرياض، وزير السياحة والثقافة والرياضة في جمهورية ألبانيا بلندي غونجا، وذلك خلال زيارته للمملكة لحضور اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات المتينة التي تربط بين المملكة وألبانيا، وخصوصًا في جوانبها الثقافية، من بينها التعاون بين مَجمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تيرانا في مجال تعليم اللغة العربية، ومبادرة هيئة الأدب والنشر والترجمة في ترجمة كتبٍ لكُتّاب سعوديين من اللغة العربية إلى الألبانية.

وأشاد الجانب الألباني بجهود المملكة ممثلة بوزارة الثقافة في تنظيم الأسبوع الثقافي السعودي في ألبانيا الذي أقيم خلال شهر سبتمبر الماضي.

كما التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة, في الرياض اليوم, وزيرة الفنون والثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي لجمهورية نيجيريا الاتحادية حناتو موسى موساوا، وذلك خلال زيارة معاليها للمملكة للمشاركة في الدورة الـ26 للجمعية العامة للسياحة التابعة للأمم المتحدة المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون والتبادل الثقافي في مختلف المجالات الثقافية، والتطرق إلى التعاون في مجال الإعارات طويلة المدى لعددٍ من القطع الأثرية والفنية وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.