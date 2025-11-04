محافظ جدة يعزي أسرة العطاس في فقيدهم وليد

خالد بن مرضاح (جدة)

قدّم صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة، تعازيه ومواساته لأسرة العطاس والفاسي، في وفاة السيد وليد حسين هاشم العطاس، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس (الاثنين)، وتمت الصلاة عليه اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد الجفالي، ودفن بمقبرة امنا حواء. وسأل سموه الله- تعالى- أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. والفقيد أخ كل من: السيد هاني حسين هاشم العطاس، السيد محمد حسين هاشم العطاس، والسيدة أميرة حسين هاشم العطاس. كما توافد عدد من المسؤولون والأعيان ورجال الأعمال؛ سائلين الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وتتلقى أسرة الفقيد التعازي للرجال شرقة قاعة ليلتي، وللنساء في منزل أخيه هاني العطاس شرق قاعة ليلتي.