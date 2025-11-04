الرياضة

الأهلي يعبر السد بثنائية في النخبة الآسيوية

البلاد (جدة)

واصل فريق الأهلي عروضه المميزة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ونجح في تحقيق فوز مهم و3 نقاط غالية، بعد تغلبه على مضيفه السد القطري 1/2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

بدأت المباراة بإيقاع هجومي من جانب الأهلي، حيث كاد الإيفواري فرانك كيسيه أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية.

تمكن فريق السد من هز شباك الأهلي في الدقيقة 25، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) لوجود حالة تسلل.

وجاء الرد الأهلاوي سريعًا، عندما أطلق الجزائري رياض محرز تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34، معلنة عن الهدف الأول لفريق الأهلي

في الشوط الثاني، تمكن السد من إدراك التعادل في الدقيقة 62 عن طريق كلاودينيو، بتسديدة قوية من خارج المنطقة لم يتمكن الحارس من إيقافها.

لكن الأهلي لم يتأخر في استعادة تقدمه؛ إذ أضاف البرازيلي ماتيوس جونسالفيس الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد تمريرة بينية متقنة من زميله جالينو.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر، بينما تجمّد رصيد السد عند نقطتين في المركز العاشر، لتتعقد مهمته في بلوغ الأدوار الإقصائية.

 

