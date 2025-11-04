الأهلي يعبر السد بثنائية في النخبة الآسيوية

البلاد (جدة)
واصل فريق الأهلي عروضه المميزة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ونجح في تحقيق فوز مهم و3 نقاط غالية، بعد تغلبه على مضيفه السد القطري 1/2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.
بدأت المباراة بإيقاع هجومي من جانب الأهلي، حيث كاد الإيفواري فرانك كيسيه أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية.
تمكن فريق السد من هز شباك الأهلي في الدقيقة 25، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) لوجود حالة تسلل.
وجاء الرد الأهلاوي سريعًا، عندما أطلق الجزائري رياض محرز تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34، معلنة عن الهدف الأول لفريق الأهلي
في الشوط الثاني، تمكن السد من إدراك التعادل في الدقيقة 62 عن طريق كلاودينيو، بتسديدة قوية من خارج المنطقة لم يتمكن الحارس من إيقافها.
لكن الأهلي لم يتأخر في استعادة تقدمه؛ إذ أضاف البرازيلي ماتيوس جونسالفيس الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد تمريرة بينية متقنة من زميله جالينو.
بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر، بينما تجمّد رصيد السد عند نقطتين في المركز العاشر، لتتعقد مهمته في بلوغ الأدوار الإقصائية.
شوف الهدف |
الأهلي السعودي تقدم 1-0 على السد .. رياض محرز الدقيقة 34 .. دوري أبطال آسيا للنخبة
📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس seven المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/air6VgXrOC
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 4, 2025
شوف الهدف |
السد تعادل 1-1 الأهلي السعودي.. كلاودينيو الدقيقة 63 .. دوري أبطال آسيا للنخبة
📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس seven المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/8sCBxeE0Ga
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 4, 2025
شوف الهدف |
الأهلي السعودي تقدم 2-1 على السد .. ماتيوس غونسالفيس الدقيقة 68 .. دوري أبطال آسيا للنخبة
📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس seven المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة
#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/k7rZ27f9j3
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 4, 2025