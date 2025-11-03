الإعلان عن مواعيد ربع نهائي كأس الملك

البلاد (جدة)

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مواعيد مواجهات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وستنطلق مباريات دور الـ 8 يوم الجمعة 28 نوفمبر الجاري بمواجهة تجمع الخلود مع الخليج في الـ 5:50 مساء على ملعب نادي

الحزم بالرس، ثم يستضيف الأهلي نظيره القادسية في الـ 8:30 مساء على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وتتواصل مباريات هذا الدور يوم السبت 29 نوفمبر الجاري، حيث يستقبل الهلال ضيفه الفتح في الـ 5:40 مساء على ملعب “المملكة

أرينا” بالرياض، ثم يستضيف الاتحاد نظيره الشباب في الـ 8:30 مساء على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل.

وتأهلت الفرق إلى هذا الدور بعد تجاوز منافسيها في دور الـ 16، حيث فاز الفتح على الرياض بنتيجة 2-0، فيما فاز الخلود على

النجمة بهدف دون مقابل، والقادسية على الحزم بنتيجة 3-1، كما تغلب الأهلي على الباطن بثلاثية نظيفة، والهلال على الأخدود

بهدف دون رد، والشباب على الزلفي بنفس النتيجة.

واحتاج الخليج إلى ركلات الترجيح لبلوغ الدور ربع النهائي حيث انتصر 5-3 على التعاون، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي

والإضافي من المباراة، وأكمل نادي الاتحاد عقد المتأهلين إلى دور الـ 8، وذلك بعدما تغلب على النصر 2-1 في ختام منافسات دور الـ 16.

ويعد الهلال الأكثر تحقيقا للقب كأس الملك برصيد 9 ألقاب، يليه الأهلي بـ 8، ثم الاتحاد (6)، والنصر (5)، والشباب (3)، والاتفاق (2)،

ولقب واحد لكل من الوحدة والتعاون والفيصلي والفيحاء.