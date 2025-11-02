وزير البيئة والمياه والزراعة يدشن منتدى شراكات المياه 2025 

يحيى القاسمي (الرياض)

انطلقت اليوم (الأحد)، فعاليات منتدى شراكات المياه 2025، الذي تنظمه الشركة السعودية لشراكات المياه تحت شعار «تمكين الشراكات من أجل مستقبل مائي مستدام» في فندق فورسيزونز بمدينة الرياض.

شهد المنتدى، الذي يُعد منصة رائدة، مشاركة واسعة من القيادات الحكومية، والخبراء، والمستثمرين المحليين والدوليين. ويأتي هذا التجمع بهدف رئيسي هو تعزيز الشراكات، واستعراض أحدث الحلول والفرص الاستثمارية الجاذبة في قطاع المياه. ويؤكد المنتدى على ريادة المملكة العربية السعودية في قيادة التحول العالمي نحو إدارة مستدامة للموارد المائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

بالتوازي مع الجلسات، أُقيم معرض متخصص شارك فيه أكثر من 40 جهة محلية ودولية قادمة من 25 دولة مختلفة، مما يعكس الأهمية المتزايدة للمنتدى كملتقى عالمي.

وتأتي هذه النسخة امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققه المنتدى في نسخته الأولى، والتي شهدت عقد ٩ جلسات نقاش وورش عمل بمشاركة تجاوزت 30 متحدثًا من 20 دولة.

ويركز المنتدى في دورته الحالية على تحقيق عدة أهداف تبادل الخبرات واستعراض التجارب الرائدة في إدارة الموارد المائية، كما بحث فرص الاستثمار والشراكات المستقبلية الواعدة، إلى جانب استعراض حلول مبتكرة للتحلية المستدامة، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل مشاريع المياه، لضمان استدامة القطاع.