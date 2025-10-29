سمو ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية

واس (الرياض)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، في الرياض، اليوم (الأربعاء)، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك وآفاق تعزيزه، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، زوزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين عبدالرحمن الحربي.
فيما حضر من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشانغ هوا، ونائب رئيس لجنة التنمية والاصلاح الوطنية وانغ تشانغ لين، ونائب وزير النقل شوتشنغ قوانغ، ورئيس مجلس تعزيز التجارة الدولية الصيني رن هونغ بين، ومبعوث الحكومات الصينية الخاص لشؤون الشرق الأوسط السيد تشاي جيون، ومساعد وزير التجارة يوان شياو مينغ.