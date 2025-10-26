متابعات 18 فرصة عقارية بمزاد أصداف الرياض

البلاد (الرياض) تعلن شركة السعدون العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، عن إقامة مزاد “أصداف الرياض” إلكترونيًا، وذلك من يوم الثلاثاء 11/11/2025 الساعة 1 مساء حتى يوم الخميس 13/11/2025 الساعة: 9:00 مساء عبر منصة وصلت للمزادات. يطرح المزاد 18 فرصة عقارية مميزة في مواقع مثالية بأهم الاحياء المميزة بالرياض، ويتكون العقار الأول من أرض بمساحة 900 متر مربع، والعقار الثاني من أرض 900 متر مربع، والعقار الثالث من أرض بمساحة 542.35 متر مربع، والعقار الرابع أرض بمساحة 2327.5 متر مربع، والعقار الخامس من أرض 2250 مترًا مربعًا، والعقار السادس من أرض بمساحة 2061 مترًا مربعًا، والعقار السابع من أرض بمساحة 2250 مترًا مربعًا، والعقار الثامن من أرض 20700 متر مربع، والعقار التاسع من أرض بمساحة 2025 مترًا مربعًا، والعقار العاشر من أرض بمساحة 20700 متر مربع، والعقار الحادي عشر من أرض بمساحة 900 متر مربع، والعقار الثاني عشر من أرض بمساحة 20700 متر مربع، والعقار الثالث عشر من أرض بمساحة 750 مترًا مربعًا، والعقار الرابع عشر من أرض بمساحة 20700 متر مربع، والعقار الخامس عشر من أرض بمساحة 900 متر مربع، والعقار السادس عشر من أرض بمساحة 23937.75 متر مربع، والعقار السابع عشر من أرض بمساحة 756.3 متر مربع، والعقار الثامن عشر من أرض بمساحة 20031.28 متر مربع. حيث تقع على أهم الأحياء الحيوية؛ كحي ظهرة لبن، وحي ظهرة نمار، وحي هيت، وتتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالرياض؛ كالمدينة الصناعية الثانية، وشارع طريق الخرج القديم، وشارع الطائف بحي ظهرة لبن، وبالقرب من الشاليهات بحي نمار، ما يجعلها وجهة استثنائية. ويعتبر المزاد فرصة مغرية للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852