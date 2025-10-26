الرياضة

منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025

26 أكتوبر 2025

البلاد (الرياض)

وصلت بعثة منتخب إيران، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي ستقام خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025م، بمدينة الرياض.

وتأتي بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية هذا العام 2025م، كأول دولة عربية تنظم هذه البطولة منذ إنشاء الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ (ISFFR) عام 2001، تعزيزًا لمكانة المملكة الريادية كوجهة عالمية لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية الدولية، بمشاركة (22) دولة من مختلف دول العالم.

