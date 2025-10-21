الهلال يعبر السد ويتصدر النخبة الآسيوية

البلاد (جدة)

استعاد فريق الهلال صدارة مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق فوزًا ممستحقًا على ضيفه فريق السد القطري بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “المملكة آرينا”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

بدأ الهلال اللقاء بقوة وهيمنة على مجريات اللعب، وسط تراجع دفاعي من السد، الذي حاول امتصاص الحماس الهلالي في الدقائق الأولى.

تمكن الهلال من ترجمة تفوقه إلى هدف أول في الدقيقة 25، بعدما أطلق التركي أكتشيشيك تسديدة قوية سكنت الشباك السداوية.

واصل الهلال ضغطه الهجومي وفرض أسلوبه في منتصف الملعب، ليأتي الهدف الثاني عبر السنغالي خاليدو كوليبالي في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول السد القطري العودة للمباراة، ونجح في تقليص الفارق عبر البرازيلي فيرمينو عند الدقيقة 63.

لكن الهلال لم يمنح خصمه فرصة للعودة؛ إذ استعاد السيطرة مجددًا على مجريات اللقاء، وواصل تهديد مرمى السد، إلى أن جاء الهدف الثالث بتوقيع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 81.

بهذا الفوز، رفع الزعيم رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات محققًا العلامة الكاملة، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الغربية في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما تجمد رصيد السد عند نقطتين بعد تعادلين متتاليين وخسارة أولى.