نائب أمير مكة المكرمة وأمراء يواسون آل نصيف

خالد بن مرضاح (جدة)

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازيه ومواساته لأسرة الدكتور عبدالله نصيف- رحمه الله.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر العزاء أبناء وأحفاد الفقيد، وفي مقدمتهم الدكتور عمر عبدالله نصيف، والدكتور محمد عبدالله نصيف، ومحمود نصيف.

وسأل سموه الله- تعالى- أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. كما توافد عدد من أصحاب السمو الأمراء لتقديم العزاء؛ تقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، والأمير سعود بن جلوي محافظ جدة، والأمير منصور بن ناصر، والأمير عمرو الفيصل، والأمير فيصل بن محمد، كما قدم العزاء وزراء ومسؤولون وأعيان ومواطنون؛ سائلين الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وتتقبل أسرة الفقيد العزاء في منزلهم بحي الشاطئ ، أبراج الخزامى شارع الأمير فيصل بن فهد بجدة، واليوم الثلاثاء هو آخر أيام العزاء.