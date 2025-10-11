«بنش مارك» تفتتح موسم الرياض بثلاث أمسيات فنية كبرى

أعلنت شركة بنش مارك عن انطلاق سلسلة من الحفلات الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، تجمع نخبة من نجوم الغناء العربي، لتستهل بها انطلاقة الموسم الجديد الذي بدأ امس الجمعة (10 أكتوبر) بمسيرة استعراضية ضخمة نظّمتها الهيئة العامة للترفيه استعداداً لموسم استثنائي.

تبدأ الليالي الفنية بحفل الفنان عايض في 17 أكتوبر، يعقبه لقاء يجمع إليسا ووائل كفوري في 24 أكتوبر، ثم كاظم الساهر في 30 أكتوبر، ضمن سلسلة من الحفلات الغنائية المتواصلة التي سيُعلن عن تفاصيلها تباعًا، في إطار برنامج موسم الرياض لهذا العام.

وتطرح التذاكر الحفلات عبر موقع webook ابتداءً من اليوم 11 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر.

وتُقام الحفلات على مسرح أبوبكر سالم بتنظيم من شركة بنش مارك ضمن موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ضمن موسم استثنائي تشهده الرياض هذا العام .