ثلاثة صقور منغولية تُباع بـ420 ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

البلاد (الرياض)

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، اليوم، بيع ثلاثة صقور منغولية بمبلغ إجمالي بلغ 420 ألف ريال، وسط منافسة قوية بين المزايدين وتفاعل واسع من الحضور.

وجاءت البداية بصقر حر فرخ بدأت المزايدة عليه بـ(100) ألف ريال قبل أن يُباع بمبلغ (209) آلاف ريال، ثم صقر حر قرناس ثانٍ بـ(121) ألف ريال، وثالث بـ(90) ألف ريال.

ويأتي هذا البيع ضمن فعاليات منطقة الصقور المنغولية التي يخصصها المعرض للمرة الأولى في تاريخه، وهي صقور تحظى بمكانةٍ مرموقةٍ لدى الصقارين في المملكة والمنطقة لما تمتاز به من جودةٍ عالية.

وتحتضن المنطقة نخبة السلالات من صقور دولة منغوليا في شرق آسيا، ولا سيما الصقر الحر المنغولي المعروف بضخامة الحجم وطول الجناحين وقوة التحمل، إلى جانب تنوّع ألوانه من الأبيض الفاتح حتى البني الداكن، مما يمنحه أفضليةً في هواية الصيد بالصقور بفضل قدرته على التكيف مع الظروف القاسية والاستجابة السريعة للتدريب، ما يجعله من الأكثر طلبًا لدى الهواة والمحترفين.