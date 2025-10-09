منح الجنسية السعودية لرائد الأعمال كالانيك والرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر» باغانو

البلاد (جدة)

صدرت موافقة المقام السامي على منح رائد الأعمال الأمريكي ترافيس كالانيك، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي السابق لشركة “أوبر”، وجون باغانو الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية، الجنسية السعودية، وذلك تحقيقًا للمصلحة الأعلى للوطن، ورفدًا لجهود التنمية بالخبرات والتخصصات التي تُشكل إضافة نوعية لمسيرة البناء والتنمية في المملكة.

ويأتي قرار منح الجنسية السعودية للكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة تحقيقًا للمصلحة العامة، ودعمًا لجهود التنمية في القطاعات الاقتصادية والعلمية والطبية والتقنية والثقافية، بعد استيفاء عدد من الاشتراطات، أبرزها تحقق الكفاءة والندرة في تخصصات الممنوحين، في عملية تراعي أعلى معايير المهنية والتميز.

ويُعد ترافيس كالانيك من أبرز رواد الأعمال عالميًا، بخبرة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجال تأسيس الشركات الناشئة، حيث أسهم في تأسيس شركة “أوبر” العالمية، ويشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي لشركة كلاود كيتشنز، التي نجح في استقطاب استثمارات ضخمة تُقدر بنحو 1.25 مليار دولار.

أما جون باغانو، فتغطي خبرته جميع جوانب سلسلة القيمة العقارية، وتمتد لأكثر من 40 عامًا، ويقود حاليًا مجموعة البحر الأحمر الدولية، وقد أدرجته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة “قادة السفر والسياحة” لعام 2024، تقديرًا لدوره البارز في تنمية قطاع السياحة الدولي الناشئ في السعودية.

وأكدت الرسائل الإعلامية أن أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة الذين مُنحوا الجنسية السعودية سيُشكلون مرجعيات علمية وخبرات نوعية في مجالاتهم، تُسهم في نقل المعرفة ورفع مستويات التأهيل، بما يجعلهم رافدًا معرفيًا للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتتنوع الكفاءات التي مُنحت الجنسية السعودية بين العلماء والأطباء والمبتكرين والتقنيين ورواد الأعمال المسلمين، في خطوة تعكس حرص القيادة على استقطاب العقول المتميزة وأصحاب التخصصات النادرة التي تُثري جهود التنمية الوطنية وتُعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للكفاءات.