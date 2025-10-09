أمير القصيم يوجه بالتحقيق في واقعة تسليم جثمان بالخطأ في مستشفى الرس

البلاد (بريدة)

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة تسليم جثمان بالخطأ بمستشفى محافظة الرس، وذلك بعد ورود تقارير عن حدوث خطأ في تسليم أحد الجثامين إلى ذويه.

وأوضح سموه أهمية التحقق من جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في الحادثة، ومراجعة تفاصيلها بدقة للوقوف على أسبابها، مع رفع النتائج بشكل عاجل إلى إمارة المنطقة. كما شدّد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره وفق الأنظمة والتعليمات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن صحة الإنسان وكرامته أولوية لا يمكن التهاون فيها، مشيراً إلى أن التعامل مع الحالات الإنسانية والطبية يجب أن يتم بأقصى درجات الدقة والمسؤولية، وبما ينسجم مع القيم الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص سمو أمير المنطقة على تعزيز جودة الخدمات الصحية في جميع مستشفيات المنطقة، وتأكيده المستمر على أهمية المتابعة الميدانية وتطبيق معايير الحوكمة والانضباط الإداري في مختلف القطاعات الصحية.