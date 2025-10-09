جمعية الأسر الاقتصادية توقّع اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجية مع «يونيكوم» السعودية

– الغربي: نروم تحقيق مستهدفات “رؤية 2030” في تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز استدامته

– ⁠البليهد:⁠ نؤمن بأهمية الاستثمار في الإنسان والأسرة بوصفهما محور التنمية وأساس الازدهار

البلاد (الرياض)

وقّعت جمعية الأسر الاقتصادية “أُسر”؛ اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجية مع شركة “يونيمارك” السعودية، بهدف تطوير المبادرات النوعية وتمكين الأسر المستفيدة عبر حلول مبتكرة، وذلك في إطار حرص الجمعية على تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع جودة المخرجات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز استدامته.

وقد وقّع الاتفاقية كلٌّ من ناصر بن فالح الغربي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية، وعبدالرحمن بن سعود البليهد رئيس مجلس إدارة شركة “يونيكوم” السعودية، بحضور يحيى بن إبراهيم الرئيس التنفيذى الوحدة القابضة، عددٍ من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، العضو الفخري الأستاذ نايف الزندي، المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ مشبب محمد القحطاني، قيادات من الشركة؛ وجمع من وجهاء المجتمع.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة نوعية في مسيرة جمعية “أُسر”، تعكس توجهها نحو التكامل مع المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص، وتعزز جهودها في تحقيق أثر تنموي مستدام يخدم الأسر المستفيدة من خدماتها، من خلال تبني مشروعات تطويرية مبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التمكين، والتأهيل، والتدريب، والاستثمار، وبناء القدرات.

وأكد الطرفان خلال مراسم التوقيع حرصهما على أن تكون هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز جودة حياة الأسر المستفيدة.

من جهته، عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية ناصر الغربي عن اعتزاز الجمعية بهذه الشراكة مع شركة “يونيكوم السعوديه لما تمتلكه من خبرات وإمكانات احترافية تجعلها شريكًا يُعوَّل عليه في إثراء العمل التنموي ودعم مبادرات الجمعية، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستُسهم في تحقيق موارد مالية وتنموية مستدامة تخدم الجانبين.

وأضاف: “نسأل الله أن يبارك هذه الشراكة وأن يكلل الجهود بالتوفيق لخدمة الوطن والمجتمع، وتعزيز دور الأسر الاقتصادية في مسيرة التنمية المستدامة لوطننا الغالي عبر القطاع غير الربحي، في ظل قيادتنا الرشيدة – حفظها الله”.

من جانبه؛ أوضح رئيس مجلس إدارة شركة “يونيكوم السعوديه الأستاذ عبد الرحمن البليهد؛ أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لنهج “يونيكوم السعوديه في تحقيق المسؤولية المجتمعية وتعزيز التكامل التنموي مع القطاع غير الربحي ممثلًا في جمعية الأسر الاقتصادية، مؤكدًا إيمانهم في “يونيكوم بأهمية الاستثمار في الإنسان والأسرة بوصفهما محور التنمية وأساس الازدهار.

واستطرد: “نؤمن أن هذه الشراكة ستُسهم في تطوير منظومة العمل التنموي في القطاع غير الربحي واستدامته من خلال حلول مبتكرة وممارسات احترافية، تسهم في بناء قدرات الأسر وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر”.