آبار «الرقم 1».. قصة بداية أرامكو وازدهار السعودية

البلاد (جدة)

في 30 أبريل 1935، بدأ الحفر في البئر رقم 1 في الدمام، إيذانًا ببداية رحلة أرامكو السعودية نحو الريادة والابتكار في مجال التنقيب. وعلى مدار 90 عامًا منذ ذلك الحين، واصلت الشركة استكشاف الموارد الطبيعية الهائلة في المملكة، مكتشفةً العديد من مواقع الآبار والتي كان الكثير منها غنيًا بالنفط أو الغاز.

آبار الرقم 1 هي آبار استكشافية تم حفرها في منطقة ما. وتحمل هذه الآبار القديمة أهمية كبيرة لأرامكو السعودية، حيث صمدت أمام اختبار الزمن، لتكون شاهدًا على الإبداع والعراقة التي تميزت بها ممارسات الشركة في إدارة المكامن، مما أتاح الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لموارد الطاقة في المملكة.

ومن بين آبار الرقم 1 المهمة، تبرز أربع، وهي: عين دار والسفانية والخرسانية والظلوف، من مئات الآبار في مختلف أنحاء المملكة، وجميعها، بدءًا من بئر الدمام رقم 1 وما بعده، هي نتاج تركيز أرامكو السعودية المستمر على التفكير والابتكار على المدى البعيد.

ANDR-1 (عين دار)

بدأت الإنتاج: 1948

إجمالي الإنتاج: 160.2 مليون برميل تخزيني

تُعد بئر عين دار (ANDR-1) الأطول عمرًا في الإنتاج والأعلى من حيث إجمالي الإنتاج في المملكة. وتبدأ قصة هذه البئر التاريخية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عندما استؤنفت أعمال الحفر في أنحاء المملكة.

وبدأت أعمال الحفر في الموقع في عام 1948، حيث تدفق النفط إلى السطح أثناء الاختبار، وبدأ الإنتاج في وقت لاحق من عام 1951 بمعدل غير عادي بلغ 15600 برميل يوميًا من النفط الجاف، وهو نفط يحتوي على كمية قليلة فقط من الرواسب الأساسية والمياه.

واستمر إنتاج النفط الجاف من البئر 49 سنة، قبل أن تنتج الماء لأول مرة في عام 1999.

ولا تزال البئر تنتج 2800 برميلًا في اليوم، أي بعد نحو 73 سنة من بدء الإنتاج في الموقع، وقد أمكن ذلك بفضل التقنيات الجديدة التي تستخدمها أرامكو السعودية في بئر عين دار رقم1.

SFNY-1 (السفانية)

بدأت الإنتاج: 1957

إجمالي الإنتاج: 33 مليون برميل تخزيني

في عام 1939، رسم الجيوفيزيائي، دك كير، سهمًا أحمر افتراضيًا على خريطة لشمال شرق المملكة، وكتب إلى جانبه “منطقة مرتفعة محتملة قبالة الساحل”. وبعد 12 سنة، بدأ العمل في بئر السفانية -1 (SFNY-1)، مما يجعلها أول بئر تحفرها أرامكو السعودية في الخليج العربي.

وتقع البئر على بعد نحو 3.3 كيلومترا قبالة الساحل، ويعود اختيار موقعها جزئيًا إلى نتائج تفسير بيانات المسح السيزمي البحري. واستغرق الأمر ثلاثة أشهر من موظفي أرامكو السعودية الأوائل لإتمام أعمال الحفر اللازمة للوصول إلى البئر. وتبين فيما بعد أن حقل السفانية هو أكبر حقل نفطي بحري في العالم.

وتُستخدم بئر حقل السفانية رقم 1 اليوم، باعتبارها بئر مراقبة، أي أنها تساعد الشركة على مراقبة ظروف المكامن بمرور الوقت وجمع البيانات عنها.

KRSN-1 (الخرسانية)

بدأت الإنتاج: 1960

إجمالي الإنتاج: 103 مليون برميل تخزيني

كان اكتشاف حقل النفط في الخرسانية في عام 1956 يمثل اكتشافًا نفطيًا كبيرًا لأرامكو السعودية. ويقع هذا الحقل فيما يعرف بـ “مصطبة الحسا المدّرجة”، وهي منطقة تتميّز بمنحدرات لطيفة التدرج تمتد على طول الساحل إلى الخليج العربي.

بدأت قصة حقل الخرسانية رقم 1 (KRSN-1) عندما لاحظ الجيولوجيون وجود تشكيل ظاهر يعود إلى عصر الميوسين أعلى جبل فيضة، أحد التلال البارزة في المنطقة.

ويؤدي إجمالي إنتاج النفط في منطقة الأعمال الشمالية دورًا حيويًا في إنتاج أرامكو السعودية، حيث توجد أكثر من 3500 بئر نشطة، حوالي 40% منها على اليابسة و60% بحرية. ولا يزال حقل الخرسانية رقم 1 مزدهرًا ويحقق أعلى إنتاج تراكمي من بين جميع الحقول البرية في منطقة الأعمال الشمالية.

ZULF-1 (الظلوف)

بدأت الإنتاج: 1973

إجمالي الإنتاج: 77 مليون برميل تخزيني

بئر حقل الظلوف رقم 1 (ZULF-1) هي إحدى آبار أرامكو السعودية البحرية البارزة التي تم الكشف عنها في عام 1965، واستغرقت أعمال الحفر حوالي 30 يومًا، وتضمنت أعمال التنقيب والتسجيل واختبار الإنتاجية أثناء الحفر. غير أن الإنتاج لم يبدأ إلا في عام 1973.

ومن بين التحديات التي واجهت حقل الظلوف رقم 1 استخدام خزانات التخزين العائمة في الحقل للإنتاج حتى عام 1976. وكان أول مشروع إنشاءات بحرية لأرامكو السعودية هو معمل الإنتاج الذي تم إنجازه في العام التالي.

ويبلغ إنتاج البئر 77 مليون برميل تخزيني منذ عام 1973 مما يجعله أعلى إنتاج تراكمي من بئر منتجة بشكل طبيعي.